Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.

Данные исследования опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что Зеленского поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте расположились действующий глава Украины Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — их готовы поддержать по 17% избирателей.

Четвёртое место занимает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 9,8%, а замыкает пятёрку кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,5%).

Как указывают украинские СМИ, 28 марта является последним днём, когда можно публиковать итоги соцопросов по выборам президента.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.