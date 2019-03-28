Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Короткая ссылка
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
  • Reuters

Данные исследования опубликованы на сайте организации

Отмечается, что Зеленского поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте расположились действующий глава Украины Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — их готовы поддержать по 17% избирателей.

Четвёртое место занимает глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 9,8%, а замыкает пятёрку кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,5%).

Как указывают украинские СМИ, 28 марта является последним днём, когда можно публиковать итоги соцопросов по выборам президента.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить