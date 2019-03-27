Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине
- Reuters
Как сообщает Интерфакс-Украина, Зеленского готовы поддержать 24,6% избирателей.
Согласно результатам опроса, второе и третье место делят действующий глава государства Пётр Порошенко (14,8%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,7%).
При этом за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% респондентов.
Ранее опрос центра «Социс» показал, что более 80% жителей Украины намерены принять участие в выборах президента страны.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.