Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, который был сформирован центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс-Украина, Зеленского готовы поддержать 24,6% избирателей.

Согласно результатам опроса, второе и третье место делят действующий глава государства Пётр Порошенко (14,8%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,7%).

При этом за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% респондентов.

Ранее опрос центра «Социс» показал, что более 80% жителей Украины намерены принять участие в выборах президента страны.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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