Опрос: более 84% украинцев планируют участвовать в выборах президента
- Reuters
«На данный момент более 84% украинцев готовы принять участие («полностью уверены» или «скорее уверены») в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — сообщается в исследовании.
Отмечается, что опрос был проведён с 20 по 25 марта во всех регионах Украины, за исключением территории Донбасса, в исследовании приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
25 марта сообщалось, что рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.