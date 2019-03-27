Опрос: более 84% украинцев планируют участвовать в выборах президента

Согласно данным социологического опроса, опубликованного центром «Социс», более 84% жителей Украины намерены принять участие в выборах президента страны.

«На данный момент более 84% украинцев готовы принять участие («полностью уверены» или «скорее уверены») в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — сообщается в исследовании.

Отмечается, что опрос был проведён с 20 по 25 марта во всех регионах Украины, за исключением территории Донбасса, в исследовании приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

25 марта сообщалось, что рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.