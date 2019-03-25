Зеленский объяснил заявление о готовности встать перед Путиным на колени
- Reuters
Об этом заявлении Зеленскому напомнила ведущая программы.
«Это было перед началом войны. Я сказал: «Я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину», — отметил кандидат в президенты.
При этом Зеленский призвал не вырывать его слова из контекста и подчеркнул, что и «сейчас готов на всё ради этого».
Ранее Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании.
По его словам, кампания использует средства «компаньонов, основателей студии «Квартал 95» и деньги друзей».
Кроме того, сообщалось, что рейтинг Зеленского на Украине впервые превысил 30%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.