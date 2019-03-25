Зеленский объяснил заявление о готовности встать перед Путиным на колени

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» прокомментировал свои слова о готовности встать перед российским лидером Владимиром Путиным на колени.
Зеленский объяснил заявление о готовности встать перед Путиным на колени
  • Reuters

Об этом заявлении Зеленскому напомнила ведущая программы.

«Это было перед началом войны. Я сказал: «Я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину», — отметил кандидат в президенты.

При этом Зеленский призвал не вырывать его слова из контекста и подчеркнул, что и «сейчас готов на всё ради этого».

Ранее Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании.

По его словам, кампания использует средства «компаньонов, основателей студии «Квартал 95» и деньги друзей».

Кроме того, сообщалось, что рейтинг Зеленского на Украине впервые превысил 30%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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