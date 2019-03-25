Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%

Рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Как сообщает ТСН, среди тех, кто точно определился и собирается пойти на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% респондентов, за ним идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко (17,1%), на третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).

Ранее Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.