Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%
- Reuters
Как сообщает ТСН, среди тех, кто точно определился и собирается пойти на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% респондентов, за ним идёт действующий президент Украины Пётр Порошенко (17,1%), на третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%).
Ранее Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.