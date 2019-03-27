Лидер «Океана Эльзы» призвал украинцев голосовать не «по приколу»

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook призвал украинцев голосовать ответственно, а не «по приколу».

«Выборы президента Украины для меня не «прикол». Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не «по приколу»! Не убивайте мечту», — написал Вакарчук.

В конце января он заявил, что не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты Украины.

По его словам, он выступает за «настоящие изменения» в стране, поэтому для него «главным являются не фамилии, а идеи».

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что уступил бы лидеру музыкального коллектива «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.