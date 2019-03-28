«Управление полностью в руках американцев»: как США контролируют предвыборную кампанию на Украине

Соединённые Штаты активно курируют украинские президентские выборы, заявляют опрошенные RT эксперты и источники в Киеве. Посольство США проводит встречи с наиболее перспективными кандидатами. Регулярно общаются с тройкой лидеров президентской гонки и другие представители Госдепа. В арсенале американского вмешательства такие инструменты, как гранты на стимулирование избирательного процесса и освещение выборов, а также деятельность СМИ. Более того, в штабах кандидатов работает целый ряд американских политтехнологов.

31 марта на Украине состоятся президентские выборы. Неоднократно в ходе предвыборной кампании власти в Киеве заявляли об угрозе вмешательства в избирательный процесс со стороны России и «намерении» РФ помешать «демократическому» волеизъявлению украинского народа.

Впрочем, эксперты отмечают, что вмешательство в ход предвыборной кампании действительно налицо. Только речь идёт вовсе не о России, а о США. При этом Вашингтон даже не особо пытается скрыть этот факт, считают аналитики.

Да, госпожа посол!

Прежде всего на себя обращает внимание та деятельность, которую развила посол США на Украине Мари Йованович.

24 марта Йованович на странице дипмиссии опубликовала специальное обращение к гражданам Украины, призвав их прийти на избирательные участки 31 марта. Ранее, 5 марта, выступая в Украинском кризисном медиацентре, посол также уделила значительное внимание предстоящим выборам, особо отметив недопустимость фальсификаций.

«Люди, которые покупают голоса, должны быть наказаны. То же самое касается тех, кто платит им за их голоса. Команды кандидатов, которые прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов», — подчеркнула представитель США.

Причём это заявление было сделано после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что его ведомство расследует дела о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко с использованием государственных средств.

Американский посол также обрушилась с критикой на действующие украинские власти, указав на недостаточные, по её мнению, меры в борьбе с коррупцией, отмену статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и продвижение в Верховный суд кандидатов с сомнительной репутацией.

По словам руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, выступление Йованович было напрямую адресовано президенту Украины.

«Слова Мари Йованович — это жёсткое напоминание, адресованное Петру Порошенко, потому что масштабную фальсификацию может осуществлять только действующая власть. Для США важно не допустить такой наглой фальсификации, чтобы результаты этих выборов нельзя было опротестовать», — считает Погребинский.

Эксперт полагает, что сейчас американский посол объединила свои усилия с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Так, 21 марта глава украинского МВД сообщил, что провёл специальную встречу с Йованович, посвящённую будущим выборам.

На зустрічі із Послом США Марі Йованович@USEmbassyKyiv обговорили актуальні питання щодо забезпечення чесних та прозорих виборів, безпеки і недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування

🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/Gr7QoorKKI — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 21, 2019

После выступления Йованович генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил посла США в попытках помешать расследованию ряда уголовных дел. Однако Порошенко позднее выступил в поддержку Йованович, назвав её своим другом и «другом Украины».

Как отмечает Михаил Погребинский, несмотря на критику со стороны американского посла, принципиальных разногласий между ней и президентом Украины нет.

«Из всех кандидатов Порошенко больше всех устраивает Вашингтон. Он хорошо зарекомендовал себя в вопросах выполнения пожеланий американцев, — подчёркивает политолог. — Но США поддержат его, если он победит в приличной кампании без масштабных нарушений».

Гости из Госдепа

Мари Йованович — не единственный американский чиновник, проявляющий живой интерес к украинским выборам. Так, в декабре 2018 года, когда в предвыборных рейтингах лидировала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встречался с ней в Вашингтоне.

Зеленский и Курт Волкер

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© @ze2019official

А в феврале 2019 года, когда в лидеры вырвался шоумен Владимир Зеленский, Волкер провёл встречу и с ним, уже в Киеве. Не остался без внимания и Пётр Порошенко: его Волкер в ходе последнего визита на Украину принимал на борту американского эсминца Donald Cook.

Тогда же, в феврале, Арсен Аваков обсуждал будущие выборы с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом.

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В начале марта на Украине побывал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Он провёл множество встреч с украинскими официальными лицами, но не забыл пообщаться и с Зеленским, и с Тимошенко.

Поддерживает контакты с кандидатами в президенты из первой тройки рейтинга и Мари Йованович. Так, Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах с Волкером, упомянул, что на них присутствовала и американский посол, с которой они «уже неоднократно встречались». А 1 марта украинские СМИ сообщили о «тайной» встрече посла США и Юлии Тимошенко.

«Все кандидаты встречались с представителями США и представителями Международного валютного фонда, — отмечает Михаил Погребинский. — Так, например, Зеленский, который ранее воздерживался от русофобских высказываний, в последние дни сделал целый ряд заявлений в этом ключе — лишь бы американцы его признали в качестве возможного победителя».

Источник RT, близкий к посольству США на Украине, заявил, что Вашингтон до сих пор не определился с выбором кандидата на пост главы государства.

«Мы не делаем ставку ни на одного кандидата, но очень удивлены высоким рейтингом Владимира Зеленского. Нам кажется, что такой кандидат не сможет руководить страной в столь сложное время», — сообщил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Народный фронт» отметил, что американцы и европейцы «готовы работать с любым, кто выиграет выборы, за исключением пророссийских кандидатов, таких как Юрий Бойко».

«Каждый из потенциальных победителей в президентской гонке уже общался с представителями американского посольства. Это говорит о том, кто руководит страной на самом деле. Можете ли вы себе такое представить в Германии или Франции? На Украине без одобрения из-за океана, судя по всему, президентом не стать. Мнение народа, видимо, не так важно», — отмечает источник RT в Радикальной партии.

Тайные советники





Ещё один аспект американского участия в украинских выборах — политтехнологический. Украинские выборы по-прежнему привлекают внимание американских специалистов.

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Так, в прошлом году сайт Hromadske.ua сообщал, что кампанией Юлии Тимошенко занимается американский политический консультант Джордж Бирнбаум. В 2016 году он работал над избирательной кампанией Дональда Трампа.

О работе команд политтехнологов из США на Украине в августе прошлого года сообщал и политконсультант Джейсон Джей Смарт, сотрудничающий с украинской исследовательской компанией Seetarget.

А в декабре прошлого года издание The Daily Beast информировало: «Из недавно поступивших в Министерство юстиции США материалов стало известно, что сотрудники консалтинговых фирм политтехнолога Демократической партии Джо Триппи, а также политконсультанты из Великобритании Линтон Кросби, Марк Текстор и Марк Фуллбрук, представляющие консалтинговую фирму CT Group, входящую в число главных подрядчиков британской Консервативной партии, отправились на Украину, чтобы оценить перспективы, связанные с «возможным оказанием консалтинговых услуг в рамках внутреннего проекта» на территории страны».

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, на нынешних украинских выборах «управление полностью в руках американцев».

«США управляют украинскими выборами, — заявил RT Асафов. — В штабе каждого кандидата есть куратор от американцев».

«Подстраиваться и внимать»

В декабре 2018 года посольство США на Украине сообщило о проведении среди украинских неправительственных организаций и СМИ конкурса проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине. На эти цели планировалось выделить $200 тыс. Отдельное внимание американское посольство планировало уделить регионам, «особенно восприимчивым к дезинформации, а также проектам, рассчитанным на наиболее уязвимые и наименее представленные категории избирателей».

Посольство США на Украине

Reuters

© Anatolii Stepanov

Среди других приоритетов — увеличение явки на выборах за счёт работы с таким группами населения, как беженцы, ветераны боевых действий в Донбассе и пенсионеры.

На сайте агентства США по международному развитию (USAID) значатся ещё два проекта, связанных с украинскими выборами. Первый носит название «Ответственная и подотчётная политика на Украине». Как сообщается на странице USAID, «программа предоставляет равную поддержку широкому спектру украинских демократических партий при соблюдении принципа географического равновесия в масштабах страны».

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Название другой программы — «Внутренний надзор за ходом политических процессов на Украине». Её задача, по словам американцев, «способствовать совершенствованию электорального процесса на Украине и соответствующей нормативно-правовой базы, чтобы они лучше отражали волю украинского народа».

Не отстают от американцев и их британские партнёры. В списке проектов на Украине, на которые выделяет деньги британское правительство, тоже есть инициатива, направленная на поддержку честных и свободных выборов в этой стране: «Совершенствование электоральных и нормативно-правовых параметров путём взаимодействия с гражданским обществом и оказания технической помощи» (ELECT).

Как сообщают украинские СМИ, на средства Агентства США по международному развитию и их коллег из Великобритании (UKAID) в стране проходило обучение членов участковых избирательных комиссий. Также USAID вместе с посольством ФРГ на Украине и Европейским союзом финансирует миссию по наблюдению за выборами ENEMO (Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами).

Как отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, США регулярно обвиняют другие страны во вмешательстве в свои выборы, в то же время сами активно пытаются влиять на избирательные процессы в других государствах.

«Критерии американцев не распространяются на самих американцев, — заявил в беседе с RT Бондаренко. — Они возомнили себя самыми великими и могучими, а все остальные должны подстраиваться и внимать».

Расследуй это

Наконец, нельзя обойти вниманием и американские СМИ. Тем более что одно из них — украинская редакция «Радио Свобода»* (финансируется конгрессом США) — активно проявило себя в ходе текущей предвыборной кампании. Речь идёт о реализации совместного с украинским телеканалом «Перший» проекта под названием «Схемы».

Так, в январе 2019 года журналисты «Схем» сообщили о наличии у Владимира Зеленского бизнеса в России. В итоге кандидат в президенты вынужден был оправдываться за работу в «стране-агрессоре» и пообещал в скором времени избавиться от всех проектов в РФ.

Кроме того, на основании расследования «Схем» о подставном финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко полиция открыла по этому факту досудебное расследование.

В свою очередь, расследования, посвящённые Петру Порошенко, — о тайном отдыхе президента на Мальдивах, встречах с Виктором Медведчуком или закрытии уголовного судопроизводства в отношении президента по делу о разрушении находящегося в Киеве памятника национального значения — Алексеевского люнета — столь широкого резонанса не получили.

По мнению экспертов, хотя Вашингтон и демонстрирует наличие в своих руках серьёзных медиаинструментов, пока он не использует их в полную силу.

«Штаты напрямую финансируют несколько медиа на Украине. То же Hromadske TV создавалось на их деньги, — заявил в разговоре с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. — Эта активность в медиасфере нужна, чтобы влиять на власть. Но поскольку сейчас США взяли на себя напрямую управление украинскими выборами, необходимость использования этого инструмента в контексте выборов отпала».

Reuters

© Vasily Fedosenko

По словам Александра Асафова, в целом, поскольку американцы поставили на всех кандидатов в президенты Украины, они могут позволить себе критиковать их всех. В то же время Порошенко всё равно остаётся наиболее предпочтительным вариантом, полагает эксперт.

«Вашингтону всё равно, какая фамилия будет у будущего президента Украины. Но очевидно, что Пётр Порошенко показал себя достаточно исполнительным, поэтому его шансы наиболее высоки», — считает политолог.

При этом источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что «ни один из потенциальных победителей не сможет изменить внешнеполитический курс Украины».

«Любой из победителей вынужден будет постоянно советоваться с представительствами ЕС и США при принятии важных решений, поэтому сюрпризов не будет», — подытожил собеседник RT.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.