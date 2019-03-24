Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента

Короткая ссылка
США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов. Об этом заявила посол Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович в видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.
Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента
  • Reuters

«США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы всё ещё не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это», — сказала Йованович.

По словам дипломата, демократия работает лишь при условии активного участия граждан. 

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить