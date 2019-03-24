Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента
- Reuters
«США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы всё ещё не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это», — сказала Йованович.
По словам дипломата, демократия работает лишь при условии активного участия граждан.
Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.