Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента

США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов. Об этом заявила посол Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович в видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

«США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов... Если вы всё ещё не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это», — сказала Йованович.

По словам дипломата, демократия работает лишь при условии активного участия граждан.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.