В посольстве США опровергли передачу Киеву списка «неприкасаемых»
- Посольство США на Украине / © Kholodovsky / wikipedia.org
Об этом, как передаёт ТСН, заявили в посольстве США на Украине.
«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», — говорится в сообщении.
Как отмечается, такие «атаки» укрепляют решимость США «помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией».
Ранее Луценко заявил, что Йованович при первой встрече с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать правосудие на Украине.
Чиновник назвал такое предложение недопустимым.
Подробнее — в материале RT.