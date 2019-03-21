В посольстве США опровергли передачу Киеву списка «неприкасаемых»

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Слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка «неприкасаемых» не соответствуют действительности.
В посольстве США опровергли передачу Киеву списка «неприкасаемых»
  • Посольство США на Украине / © Kholodovsky / wikipedia.org

Об этом, как передаёт ТСН, заявили в посольстве США на Украине.

«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такие «атаки» укрепляют решимость США «помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией».

Ранее Луценко заявил, что Йованович при первой встрече с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать правосудие на Украине.

Чиновник назвал такое предложение недопустимым.

Подробнее — в материале RT.

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