В посольстве США опровергли передачу Киеву списка «неприкасаемых»

Слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка «неприкасаемых» не соответствуют действительности.

Об этом, как передаёт ТСН, заявили в посольстве США на Украине.

«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такие «атаки» укрепляют решимость США «помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией».

Ранее Луценко заявил, что Йованович при первой встрече с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать правосудие на Украине.

Чиновник назвал такое предложение недопустимым.

Подробнее — в материале RT.