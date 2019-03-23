Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в желании посадить Украину «на газовую иглу»
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«Они экономику обсуждают... Они обсуждают, как снова посадить Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — цитирует его Интерфакс-Украина.
22 марта в российской столице Медведев встретился с Бойко и Медведчуком.
В ходе мероприятия премьер отметил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой киевскими властями.
В конце февраля кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев продолжает закупать российский газ и делает это «по документам через Марс».
Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал слова политика.