Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в желании посадить Украину «на газовую иглу»

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал встречу председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.
Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в желании посадить Украину «на газовую иглу»
  • Reuters

«Они экономику обсуждают... Они обсуждают, как снова посадить Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — цитирует его Интерфакс-Украина.

22 марта в российской столице Медведев встретился с Бойко и Медведчуком.

В ходе мероприятия премьер отметил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой киевскими властями.

В конце февраля кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев продолжает закупать российский газ и делает это «по документам через Марс».

Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал слова политика.

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