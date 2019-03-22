В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию

В Службе безопасности Украины прокомментировали визит председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Россию.

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.

Ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой будут продолжены.