Украинский кандидат Бойко планирует продолжить переговоры с Россией

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой будут продолжены.
Украинский кандидат Бойко планирует продолжить переговоры с Россией
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Он отметил, что встреча с российской стороной стала «очень важным начальным этапом переговоров».

«Понятно, что они будут продолжены, но есть понимание у руководства правительства России, что ситуацию надо улучшать и восстанавливать экономические отношения», — заявил Бойко.

Ранее Медведчук заявил, что Россия остаётся главным торговым партнёром Украины.

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