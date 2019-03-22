Украинский кандидат Бойко планирует продолжить переговоры с Россией

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой будут продолжены.

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РИА Новости

Об этом информирует телеканал «112 Украина». Он отметил, что встреча с российской стороной стала «очень важным начальным этапом переговоров». «Понятно, что они будут продолжены, но есть понимание у руководства правительства России, что ситуацию надо улучшать и восстанавливать экономические отношения», — заявил Бойко. Ранее Медведчук заявил, что Россия остаётся главным торговым партнёром Украины.