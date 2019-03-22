Украинский кандидат Бойко планирует продолжить переговоры с Россией
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- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Он отметил, что встреча с российской стороной стала «очень важным начальным этапом переговоров».
«Понятно, что они будут продолжены, но есть понимание у руководства правительства России, что ситуацию надо улучшать и восстанавливать экономические отношения», — заявил Бойко.
Ранее Медведчук заявил, что Россия остаётся главным торговым партнёром Украины.