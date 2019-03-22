Медведчук: Россия остаётся главным торговым партнёром Украины

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве заявил, что Россия остаётся для Украины главным торговым партнёром.

Трансляция встречи велась телеканалом «112 Украина».

«По итогам 2018 года Россия для Украины — главный торговый экономический партнёр», — заявил он.

Медведчук отметил, что экспорт с Украины в Россию «хоть и упал», но остаётся самым большим среди всех стран мира.

Он добавил, что «и самый большой импорт среди всех стран мира — это Россия по отношению к Украине».

По его мнению, только сотрудничество между Украиной и Россией может привести к росту уровня дохода украинцев, появлению рабочих мест и повышению доходной части бюджета страны.

В свою очередь российский премьер заявил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине установилась из-за политики, которую проводит Киев.