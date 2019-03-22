Медведчук: Россия остаётся главным торговым партнёром Украины
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- РИА Новости
Трансляция встречи велась телеканалом «112 Украина».
«По итогам 2018 года Россия для Украины — главный торговый экономический партнёр», — заявил он.
Медведчук отметил, что экспорт с Украины в Россию «хоть и упал», но остаётся самым большим среди всех стран мира.
Он добавил, что «и самый большой импорт среди всех стран мира — это Россия по отношению к Украине».
По его мнению, только сотрудничество между Украиной и Россией может привести к росту уровня дохода украинцев, появлению рабочих мест и повышению доходной части бюджета страны.
В свою очередь российский премьер заявил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине установилась из-за политики, которую проводит Киев.