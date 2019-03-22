Медведев назвал причину «безрадостной» ситуации на Украине

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой украинскими властями.
Медведев назвал причину «безрадостной» ситуации на Украине
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком в Москве. Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».

«Картина, которую вы обрисовали, она, конечно, абсолютно безрадостная. Но, к сожалению, она вполне точная и является прямым следствием той политики, которую проводят действующие украинские власти», — сказал он.

Во время встречи Бойко заявил о необходимости заключения контракта о прямых поставках российского газа на Украину.

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