Медведчук назвал пиаром заявления Киева о газовой независимости

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что заявления украинских властей о независимости от российского газа являются «исключительным пиаром».

Об этом информирует телеканал NewsOne.

«Это исключительный пиар. Мы соскочили с российской газовой иглы. С какой? В 2017-м поставили 14 млрд кубов газа, в прошлом, 2018-м, — 10,5 млрд. Через швейцарские, австрийские, немецкие компании», — сказал он.

Медведчук объяснил, что на Украину поступает «российский газ, не из Европы». Он добавил, что газ в страну идёт с украинско-словацкой границы, «где есть перевалка».

Ранее Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией.