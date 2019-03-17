Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.

Об этом он сказал в эфире «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».

«Это ошибка президента Украины, ошибка парламента. Мы фактически отказались от продления большого договора, и с 1 апреля этот договор прекращает действие», — сказал он.

Медведчук отметил, что соглашение регулировало разные сферы взаимодействия двух стран, в частности оно затрагивало вопрос нахождения украинцев на территории России.

«При отсутствии этого договора, как и в случае с прекращением большого количества договоров и нормативной базы в отношениях между Россией и Украиной, изменится статус правовой защиты этих людей на территории соседа, на территории России. То есть эти люди останутся без защиты», — указал политик.

10 декабря украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную ситуацию.