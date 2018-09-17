В Совфеде прокомментировали указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
В Совфеде прокомментировали указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией
  • ©president.gov.ua

Как отметил сенатор, украинский лидер заявляет об этом не первый год, так что соглашение, по сути, давно уже не работает.

«Поэтому потеря невелика. Жалко украинский народ, который страдает от действий своего руководства», — сказал Джабаров.

По его словам, теперь соберутся группы различных экспертов со стороны МИД и будут оценивать, как всё должно цивилизованно пройти.

«Это обычная процедура, когда расторгается договор, а потом стороны договариваются о дальнейшем взаимодействии. Ничего особенного здесь не произошло», — добавил сенатор.

В августе бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить