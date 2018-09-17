В Совфеде прокомментировали указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

Как отметил сенатор, украинский лидер заявляет об этом не первый год, так что соглашение, по сути, давно уже не работает.

«Поэтому потеря невелика. Жалко украинский народ, который страдает от действий своего руководства», — сказал Джабаров.

По его словам, теперь соберутся группы различных экспертов со стороны МИД и будут оценивать, как всё должно цивилизованно пройти.

«Это обычная процедура, когда расторгается договор, а потом стороны договариваются о дальнейшем взаимодействии. Ничего особенного здесь не произошло», — добавил сенатор.

В августе бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.