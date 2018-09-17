Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
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Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Ранее СНБО Украины поддержал предложение Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией.
6 сентября Порошенко рассказал, что во время визита в США уведомит ООН о непродлении данного договора.