СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией

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Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента страны Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией
  • © Global Look Press

«СНБО Украины поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в ходе заседания СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах Украины, акваториях Азовского и Чёрного морей.

«В частности, речь идёт об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой охраны новейшим высокоточным ракетным оружием», — сообщили в СНБО.

Ранее Порошенко заявил, что уведомит ООН о непродлении договора о дружбе с Россией.

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