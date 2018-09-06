СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией
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«СНБО Украины поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в ходе заседания СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах Украины, акваториях Азовского и Чёрного морей.
«В частности, речь идёт об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой охраны новейшим высокоточным ракетным оружием», — сообщили в СНБО.
Ранее Порошенко заявил, что уведомит ООН о непродлении договора о дружбе с Россией.