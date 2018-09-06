Порошенко уведомит ООН о непродлении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе визита в Нью-Йорк он намерен уведомить Организацию Объединённых Наций о непродлении договора о дружбе с Россией.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, Киев не намерен пролонгировать договор о дружбе с Россией. Он отметил, что это его принципиальная позиция.

Порошенко добавил, что по результатам заседания СНБО украинский МИД получит поручение «в кратчайшие сроки направить соответствующую ноту российской стороне».

«Кроме того, все соответствующие стороны, которые требуют уведомления, начиная с ООН, я воспользуюсь своим визитом в Нью-Йорк, об этом международные организации также будут уведомлены отдельно», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Ранее стало известно, что Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News выразил мнение, что Украине разрыв договора принесёт множество проблем.