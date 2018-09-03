Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе

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Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с руководителями фракций Рады предложил до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.
Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе
  • © Global Look Press

Как отметил глава государства, вскоре он собирается провести заседание СНБО «по этому поводу» после внесения предложений украинского МИД, передаёт телеканал «112 Украина».

«И сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного соглашения», — сказал президент.

При этом, по его словам, договор о дружбе не расторгается, а прекращает «своё действие в связи с непродлением».

«Хочу внести некоторые комментарии и ясность с точки зрения непродления большого договора с Россией о дружбе и сотрудничестве. Подчёркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная процедура. Он прекращает своё действие в связи с непродлением», — пояснил Порошенко.

Ранее в украинском МИД сообщили о подготовке пакета документов для денонсации данного договора

В Государственной думе оценили в беседе с НСН возможный разрыв договора.

29 августа в Кремле, комментируя намерение Киеве в отношении договора, констатировали, что отношения двух государств находятся в глубочайшем кризисе.

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