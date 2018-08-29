В Кремле заявили, что отношения России и Украины находятся в глубочайшем кризисе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины трудно испортить, они находятся в глубочайшем кризисе.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о планах Киева денонсировать российско-украинский договор.

Накануне стало известно, что Украина в августе закрыла своё представительство при уcтавных органах СНГ.

Ранее глава МИД Украины назвал сроки уведомления России о прекращении действия договора о дружбе.