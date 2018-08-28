В МИД Украины назвали сроки уведомления России о прекращении действия договора о дружбе
- © РИА Новости
Об этом он рассказал «Украинским новостям».
«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, — до 30 сентября», — сказал он.
Уточняется, что Климкин отказался комментировать тот факт, что ранее Порошенко заявлял о намерении прекратить в одностороннем порядке лишь действие отдельных положений документа.
«Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», — указал он.
Ранее Порошенко поручил украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.