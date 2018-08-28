В Госдуме отреагировали на возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

По словам депутата, он не стал бы серьёзно относиться к заявлению украинского президента Петра Порошенко.

Кроме того, Нилов отметил, что договор изначально был невыгоден России.

«Никакой дружбы, никакого сотрудничества у нас как не было, так и нет», — пояснил он.

Со своей стороны, политолог Сергей Михеев в беседе с ФАН сказал, что Порошенко в ходе нынешней избирательной кампании делает основную ставку на заявления в адрес России.

«Потому что демонстрировать что-то позитивное не приходится — ничего нет», — сказал он.

Эксперт не исключил, что двусторонние отношения ещё больше осложнятся.

Ранее ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал поручение Порошенко МИД Украины подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.