Эксперт рассказал о последствиях разрыва Украиной соглашения о дружбе с Россией

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал в беседе с RT поручение украинского лидера Петра Порошенко МИД Украины подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

По словам эксперта, в договоре о дружбе, в частности, содержится немало условий, облегчающих Украине торговые отношения с Россией и касающихся возможности украинцев пребывать на российской территории.

«Это всё то, что де-факто потеряло свою значимость, от разрыва договора отношения не пострадают, всё, что можно в этой области сделать, уже сделано. Решение о непродлении во многом связано с предвыборной ситуацией. Выборы, скорее всего, будут отложены на май, а договор в случае его пролонгации вступит в новый десятилетний срок как раз в апреле, что может быть использовано в предвыборной борьбе», — заключил Неменский.

Ранее Порошенко поручил МИД Украины подготовить документы для разрыва договора о дружбе с Россией.