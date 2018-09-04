Порошенко в ООН поднимет тему санкций против России из-за ситуации в Азовском море

Украинский лидер Пётр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент летит на заседание ООН и об этом будет говорить», — цитирует УНН Луценко.

Ранее в украинском МИД отметили, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор российской стороне.

21 августа в Госпогранслужбе Украины обвинили Россию в задержке 150 иностранных судов у Керченского пролива.

Госдепартамент призвал Россию отказаться от «преследования» судов в Азовском море.

Порошенко 26 сентября выступит на 73-й Генассамблее ООН.