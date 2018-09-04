Порошенко в ООН поднимет тему санкций против России из-за ситуации в Азовском море

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
Порошенко в ООН поднимет тему санкций против России из-за ситуации в Азовском море
  • © Global Look Press

«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент летит на заседание ООН и об этом будет говорить», — цитирует УНН Луценко.

Ранее в украинском МИД отметили, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор российской стороне.

21 августа в Госпогранслужбе Украины обвинили Россию в задержке 150 иностранных судов у Керченского пролива. 

Госдепартамент призвал Россию отказаться от «преследования» судов в Азовском море.

Порошенко 26 сентября выступит на 73-й Генассамблее ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить