Порошенко в ООН поднимет тему санкций против России из-за ситуации в Азовском море
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«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент летит на заседание ООН и об этом будет говорить», — цитирует УНН Луценко.
Ранее в украинском МИД отметили, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор российской стороне.
21 августа в Госпогранслужбе Украины обвинили Россию в задержке 150 иностранных судов у Керченского пролива.
Госдепартамент призвал Россию отказаться от «преследования» судов в Азовском море.
Порошенко 26 сентября выступит на 73-й Генассамблее ООН.