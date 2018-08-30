В Госдепе призвали Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море
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«Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в её заявлении.
По словам Науэрт, Россия якобы задержала сотни коммерческих судов и остановила не менее 16 кораблей, направлявшихся в украинские порты.
Она назвала данные действия примерами «российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор Москве.
Также сообщалось о планах украинской стороны поднять вопрос о данных водах в международном трибунале.