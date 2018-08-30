В Госдепе призвали Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море.

«Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в её заявлении.

По словам Науэрт, Россия якобы задержала сотни коммерческих судов и остановила не менее 16 кораблей, направлявшихся в украинские порты.

Она назвала данные действия примерами «российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор Москве.

Также сообщалось о планах украинской стороны поднять вопрос о данных водах в международном трибунале.