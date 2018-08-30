В Госдепе призвали Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море

Короткая ссылка
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в преследовании судов в Азовском море.
В Госдепе призвали Россию прекратить «кошмарить» судоходство в Азовском море
  • © Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

«Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в её заявлении.

По словам Науэрт, Россия якобы задержала сотни коммерческих судов и остановила не менее 16 кораблей, направлявшихся в украинские порты.

Она назвала данные действия примерами «российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор Москве.

Также сообщалось о планах украинской стороны поднять вопрос о данных водах в международном трибунале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить