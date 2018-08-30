Экс-советник Кучмы оценил заявления Киева о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

По словам эксперта, если добавить к этому инициативу нынешнего украинского президента Петра Порошенко, которую он сформулировал в виде разрыва договора между двумя странами, то заявление Омеляна «попадает в струю».

«Тогда должны прекратиться все связи. Потому что нужны дополнительные поезда, электровозы для того, чтобы обеспечить западное направление», — пояснил он.

Ранее Омелян посоветовал гражданам перевезти своих родственников из России на Украину, объяснив это тем, что на украинской территории ситуация с экологией и безопасностью «намного лучше».

Также депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.