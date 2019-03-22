В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.

«Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене $240—260 за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около $217. Уже бы хоть демпинговали по-человечески», — говорится в сообщении компании в Facebook.

В «Нафтогазе» также заявили, что «Газпром» задолжал $2,8 млрд компенсации.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего документа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.



