В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
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- globallookpress.com
В компании заявили, что покупают газ в ЕС дешевле, чем предлагает Медведчук покупать по прямому контракту с Россией.
«Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене $240—260 за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около $217. Уже бы хоть демпинговали по-человечески», — говорится в сообщении компании в Facebook.
В «Нафтогазе» также заявили, что «Газпром» задолжал $2,8 млрд компенсации.
Ранее сообщалось, что «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на основании действующего документа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.