Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко
  • РИА Новости

Как передаёт Depo.ua, украинский лидер отметил важную роль Йованович в вопросе продвижения отношений Украины и США.

«Я отмечаю, что она, как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего друга, имеет мою полную поддержку», — заявил он.

Ранее Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами людей, которых правоохранительные органы на Украине не должны преследовать. 

В американском посольстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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