Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко
- РИА Новости
Как передаёт Depo.ua, украинский лидер отметил важную роль Йованович в вопросе продвижения отношений Украины и США.
«Я отмечаю, что она, как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего друга, имеет мою полную поддержку», — заявил он.
Ранее Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами людей, которых правоохранительные органы на Украине не должны преследовать.
В американском посольстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.