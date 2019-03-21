Аваков обсудил с послом США президентские выборы на Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Twitter сообщил, что обсудил с послом Соединённых Штатов Мари Йованович вопросы безопасности в ходе предстоящих президентских выборов.

«На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы относительно обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования», — отметил министр.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США во время первой встречи с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Затем американское диппредставительство опровергло эту информацию.