Аваков обсудил с послом США президентские выборы на Украине

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Глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Twitter сообщил, что обсудил с послом Соединённых Штатов Мари Йованович вопросы безопасности в ходе предстоящих президентских выборов.
Аваков обсудил с послом США президентские выборы на Украине
  • Reuters

«На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы относительно обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования», — отметил министр. 

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США во время первой встречи с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Затем американское диппредставительство опровергло эту информацию.

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