Аваков обсудил с послом США президентские выборы на Украине
- Reuters
«На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы относительно обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования», — отметил министр.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США во время первой встречи с ним передала список с именами людей, которых не должно преследовать украинское правосудие.
Затем американское диппредставительство опровергло эту информацию.