Медведчук: США ввели внешнее управление на Украине

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.
Медведчук: США ввели внешнее управление на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».

По его словам, есть все обстоятельства, которые свидетельствуют о данном факте.

«Сегодня и действия посольства США на Украине, и действия американской власти свидетельствуют о том, что украинская власть делает всё, исходя из того фарватера, в котором она сегодня работает, для того, чтобы не противопоставлять себя или не нарушать какие-то интересы американцев», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в настоящий момент Украина является колонией.

В марте посол США на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, позднее она также заявила, что украинским властям необходимо немедленно провести полный аудит государственного концерна «Укроборонпром» и рассекретить оборонный заказ.

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