«Купить симпатии» Трампа: что может стоять за расследованием украинского вмешательства в американские выборы

В Киеве началось расследование возможного вмешательства украинских чиновников в президентскую кампанию 2016 года в США. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill. В сговоре со штабом Хиллари Клинтон против Дональда Трампа подозревают главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника. На откровения Луценко обратил внимание в Twitter и Дональд Трамп. Эксперты полагают, что за информационным вбросом вполне может стоять Пётр Порошенко, который в преддверии президентских выборов стремится заручиться поддержкой Белого дома.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что начал расследование фактов вмешательства украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Hill.

Как информирует ресурс, основной подозреваемый — глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник.

«По словам депутата Верховной рады, у него есть постановление суда о том, что директор НАБУ совершил противозаконное вторжение в американскую предвыборную кампанию, — цитирует The Hill Луценко. — Таким образом, мы считаем, что господин Сытник, директор НАБУ, официально говорил об уголовном расследовании с господином Манафортом и одновременно господин Сытник подчёркивал, что таким образом хотел помочь кампании госпожи Клинтон».

14 марта 2018 года внефракционный депутат Верховной рады Борислав Розенблат (в 2014-м — доверенное лицо Петра Порошенко) опубликовал в своём Facebook видео, в котором, как утверждает нардеп, приводились расшифровки бесед Сытника. В них украинский чиновник признавался в намерении повлиять на американскую предвыборную кампанию. С этой целью штабу Клинтон якобы передали компрометирующие материалы на тогдашнего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ранее работавшего на Партию регионов.

Позже именно обвинения, связанные с работой на Украине, привели Манафорта за решётку: 7 марта 2019-го его приговорили к почти четырём годам тюрьмы за финансовые преступления. 13 марта политтехнологу увеличили срок заключения до 7,5 года.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник

РИА Новости

С середины марта Артём Сытник официально так и не прокомментировал выдвинутые против него обвинения. Зато его давний оппонент — глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что в 2016 году на конференции в Панаме Сытник «тоже говорил, что хотел помочь Хиллари».

«Голос действительно похож на голос Сытника. Видимо, он увидел себя геополитиком мирового масштаба, помогал Хиллари», — рассказывал Холодницкий в эфире телеканала «1+1».

Американская реакция

В Соединённых Штатах разоблачения украинских правоохранителей попали на благодатную почву. Длящееся два года расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях штаба президента Трампа с Россией движется к своему логическому завершению. Впрочем, сведений о предполагаемой дате обнародования его результатов пока нет. Однако ажиотаж вокруг этой темы не утихает.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Так, президент США Дональд Трамп 20 марта заявил, что выступает за то, чтобы сделать абсолютно все результаты расследования публичными. Согласно существующим в Минюсте США правилам, степень раскрытия подобных сведений зависит от нынешнего генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра. Ему должен передать результаты своей работы Роберт Мюллер, особо отметив, кого он считает необходимым предать суду. Но решать, что именно из полученной информации стоит сделать достоянием общественности, будет Барр.

При этом президент Трамп периодически с раздражением высказывается в адрес Мюллера, отмечая безрезультатность и политическую ангажированность его деятельности. Оппоненты президента в стане Демократической партии, напротив, защищают работу прокурора.

Неудивительно, что американский президент решил рассказать в Twitter своим сторонникам про откровения Юрия Луценко.

“John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.” @seanhannity@FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

В материале американского журналиста Говарда Соломона под заголовком «Пока скандал о связях с Россией притих, возникла история об украинском заговоре в пользу Клинтон», основанном на беседе с Юрием Луценко, поднят вопрос относительно возможной работы посольства США на Украине вместе с украинскими правоохранителями против Трампа. К тому же нынешний посол Мари Йованович была назначена в Киев ещё администрацией Обамы.

«Если со стороны представителей правоохранительных органов Украины, часто работавших с посольством США, была утечка документов Манафорта в попытке повлиять на исход американских выборов в пользу Клинтон, общественность заслуживает знать, кому, что и когда было известно», — подчёркивает Соломон.

Он отмечает, что в прошлом году Пит Сешнс, возглавлявший тогда комитет по регламенту палаты представителей, в письме госсекретарю США Майку Помпео, утверждал, что американский посол на Украине Мари Йованович негативно относится к президенту Трампу.

Посол «в частном порядке и неоднократно говорила о своём презрении к нынешнему (американскому) руководству таким образом, что это может требовать увольнения» главного дипломата США на Украине, утверждает Соломон, приводя в качестве доказательства фотокопию письма на официальном бланке конгресса США.

Украинские соображения

В посольстве США на Украине 21 марта опровергли обвинения со стороны Юрия Луценко в адрес Мари Йованович, сделанные в том же интервью The Hill. Генпрокурор утверждает, что американский посол ранее якобы пыталась заставить его отказаться от расследования ряда коррупционных дел.

Как отмечают эксперты, неожиданное обращение генпрокурора Украины к проблематике украинского вмешательства в американские выборы 2016 года может быть вызвано рядом внутри- и внешнеполитических факторов. Во внутренней политике Украины наблюдается постоянное противостояние правоохранительных органов, борющихся друг с другом. Поэтому претензии к Сытнику со стороны его коллег, даже если это обвинения во вмешательстве в американские выборы, — привычное явление для внутриукраинской политики.

При этом американское посольство ранее оказывало негласное покровительство НАБУ. В начале марта на фоне коррупционных скандалов, связанных с окружением Петра Порошенко, Мари Йованович призвала власти страны отправить в отставку руководителя украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Также Йованович подчеркнула, что не потерпит подкупа избирателей. В украинских СМИ появлялась версия, что при помощи обвинений во вмешательстве в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон действующее руководство Украины стремится избавиться как от посла, так и от Сытника, играющих против Порошенко.

Посол США на Украине Мари Йованович

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

О том, что устранение Сытника может быть выгодно президенту Украины, в беседе с RT заявил и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Сейчас идёт избирательная кампания на Украине — нужно обезвредить врагов. А Артём Сытник занимает неярко выраженную критическую позицию по отношению к Петру Порошенко, — отметил Погребинский. — В конфликте между Специальной антикоррупционной прокуратурой и НАБУ посольство США требует уволить Холодницкого и поддерживает Сытника».

Вернуть доверие

Как отмечают эксперты, в 2016 году значительная часть нынешней украинской элиты открыто рассчитывала на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Однако теперь, в ходе предвыборной кампании на самой Украине, действующая украинская власть стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа.

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«Ставки настолько высоки, что президент Украины использует все возможные и невозможные ресурсы для того, чтобы укрепить свои позиции и не дать конкурентам вытолкнуть его из уютного кресла, — отмечает Михаил Погребинский. — Поэтому он стремится нейтрализовать негативное отношение Трампа к нынешней украинской власти».

По его словам, Пётр Порошенко стремится «купить симпатии» американского лидера. Ведь как Порошенко нужна поддержка извне, так и Трампу нужно что-то в противовес раздутому демократами расследованию «российского вмешательства». И здесь Киев готов предложить американскому президенту свои услуги.

«Если бы украинские элиты хорошо знали американскую политическую систему, они вряд ли стали бы делать такие заявления, так как очков им это не принесёт, — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Такая позиция не гарантирует ему безопасность, если сегодняшние покровители не выиграют следующие президентские выборы».

В то же время, по словам эксперта, возможно, что ввиду откровений о работе украинских элит против Трампа американский президент в ближайшее время охладеет к Киеву.