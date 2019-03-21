«Прощупывание общественного мнения»: с чем связаны очередные слухи о выдвижении кандидатуры Байдена на пост президента

Бывший вице-президент Джо Байден вновь сообщил окружению, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года. Американские СМИ утверждают, что он сразу станет лидером среди претендентов от демократов. При этом о скором выдвижении Байдена уже сообщалось в январе. По мнению экспертов, помешать 76-летнему политику конкурировать с Дональдом Трампом может не только возраст, но и принадлежность к непопулярной администрации Барака Обамы.

Бывший вице-президент США Джо Байден снова намекнул на возможность скорого выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года. Издание The Wall Street Journal сообщает, что он попросил своих сторонников начать сбор средств с крупных спонсоров на предвыборную кампанию.

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По словам членов его окружения, Байден обеспокоен тем, что не сможет сразу же привлечь большое количество средств на свою избирательную кампанию, как это удалось сделать другим демократическим кандидатам — сенатору Берни Сандерсу и бывшему конгрессмену от Техаса Роберту О’Рурку.

Издание сообщает, что Байден хочет подкрепить новость о своём выдвижении сообщением о солидном избирательном фонде. Телеканал CNBC сообщил, что Сандерсу удалось собрать $5,9 млн пожертвований за первые сутки с момента своего выдвижения, а О’Рурку — $6 млн.

Это уже не первый случай, когда американские СМИ сообщают о том, что Джо Байден якобы в ближайшее время должен официально объявить о своём намерении стать президентом США. Первые сведения о «скором» выдвижении Байдена появились в январе 2019 года — тогда об этом со ссылкой на его окружение сообщала газета The New York Times.

Оговорка по Байдену

Сам Байден несколькими днями ранее снова подогрел интерес к своему возможному выдвижению, допустив якобы случайную оговорку. 76-летний политик 17 марта выступал на мероприятии в штате Делавэр, целью которого был сбор средств для Демократической партии, и заявил, что у него «самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в президенты США». Он тут же поправил себя — «среди всех, кто мог бы баллотироваться».

Эта оговорка была встречена одобрительным гулом со стороны собравшихся в зале, которые до этого уже призывали Байдена баллотироваться. Не оставил инцидент без внимания и действующий президент США Дональд Трамп.

Бывший вице-президент Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

«У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить об очень простой вещи — о своём решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, ещё один человек с низким IQ!» — написал Трамп в своём Twitter.

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.

Ранее американский лидер уже неоднократно заявлял, что будет рад, если его противником на следующих выборах окажется Джо Байден.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — заявлял Трамп в 2018 году в интервью телеканалу CBS News.

Байден не новичок в политике, но его работа на Барака Обаму не пойдёт ему на пользу в предполагаемой предвыборной гонке, отметил в беседе с RT руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

«Принадлежность к администрации Обамы негативно скажется на Байдене как кандидате в президенты. Администрация Обамы с самого начала была провальной: не смогла обеспечить переизбрание Хиллари Клинтон, которая являлась государственным секретарём. Обама к концу своего президентства поблёк. Байден никак не сможет противостоять агрессивному популизму Трампа», — отметил Подлесный.

Беспочвенные амбиции

Байден участвовал в трёх президентских кампаниях как кандидат от демократов: в 1984, 1988 и 2008 годах. Все праймериз в ходе этих выборных циклов он проиграл.

Так, на президентских демократических праймериз 2008 года Барак Обама набрал 53% голосов делегатов-выборщиков, а Хиллари Клинтон — 46%. Байден же выбыл из гонки после того, как получил менее 1% голосов на съезде партии в Айове.

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На праймериз по отбору кандидатуры вице-президента в 2008 году Джо Байден получил всего 1,41% голосов делегатов партии — меньше, чем Хиллари Клинтон, которую правой рукой Барака Обамы хотели видеть 3,18% демократов.

Номинальную победу за пост вице-президента тогда одержал юрист Реймонд Стеббинс. Однако это голосование не является обязывающим для победителя праймериз, и Обама всё равно утвердил на эту должность Джо Байдена.

Несмотря на такой неубедительный послужной список бывшего вице-президента, его соратники уверены, что он лучше всех подходит на роль единого кандидата от Демократической партии.

«У него больше всего шансов победить Трампа, тут нет никаких сомнений. По шкале от 1 до 10 его можно оценивать на 12», — сообщал в январе газете The New York Times давний сподвижник Байдена Том Карпер, сенатор от штата Делавэр.

Старики-разбойники

Хотя многие аналитики и партийные функционеры уверены в том, что Байден сразу станет лидером среди остальных выдвиженцев от Демпартии, его кандидатура является проблемной сразу по нескольким направлениям.

Бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и президент США Дональд Трамп

Reuters

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Одна из причин — возраст. Джо Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 76 лет. В 2020 году ему будет уже 78. Он будет старше Дональда Трампа и Рональда Рейгана — самых пожилых президентов, избранных в США. Та же проблема и у более прогрессивного кандидата от демократов Берни Сандерса, которому в 2020 году исполнится 78 лет.

Павел Подлесный отметил, что преклонный возраст мог повлиять на нерешительность бывшего вице-президента США в официальном объявлении о его участии в выборах 2020 года.

«Байден медлит, потому что уже возраст приличный, но самое главное — он не верит, что сможет одолеть Трампа. Опозориться Байден не хочет. Хиллари Клинтон не смогла одержать победу в 2016 году, а если Байден провалится в 2020-м, то Демократическая партия ещё больше ослабеет», — считает Подлесный.

Эту позицию поддерживает и заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Преклонный возраст — серьёзный фактор, который может похоронить президентские амбиции Байдена. Рейган стал президентом в 69 лет, второй раз баллотировался в 73 года и до 77 был президентом. Правда, и Дональд Трамп далеко не юноша», — отметил Супян в беседе с RT.

Разобщённый фронт

На сегодня уже целый ряд популярных политиков-демократов объявили о выдвижении своих кандидатур на демократических праймериз.

Среди них, помимо Сандерса и О'Рурка, сенатор от штата Калифорния и бывший окружной прокурор города Сан-Франциско Камала Харрис — последовательный оппонент Трампа, и сенатор Элизабет Уоррен.

Кроме того, в качестве независимого кандидата на выборы готов идти миллиардер и бывший председатель совета директоров кофейного гиганта Starbucks Говард Шульц, ранее симпатизировавший Демократической партии.

По словам Виктора Супяна, появление в СМИ новостей о скором выдвижении Джо Байдена связано с желанием руководства партии «прощупать почву» на предмет того, готовы ли избиратели принять его как единого кандидата.

«Частые» вбросы СМИ о его выдвижении связаны с тем, что Байден — известная фигура в США. Это прощупывание общественного мнения, возможность получить реакцию на возможное выдвижение Байдена в политических и экономических кругах», — отметил эксперт.

По его словам, намерения Джо Байдена бороться в 2020 году за президентское кресло уже очевидны, однако ему нужно заявить о них твёрдо и однозначно.

«До начала президентских выборов ещё есть время. К 2020 году может появиться личность, о которой никто ничего не знал, и с помощью СМИ её сделают реальным кандидатом. Так было с Обамой. Тактика Байдена — не начать предвыборную кампанию раньше времени», — заключил эксперт.