Бесперспективный Джо: удастся ли бывшему вице-президенту США Байдену стать кандидатом от демократов на выборах 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден готовится вступить в борьбу за пост руководителя страны на выборах 2020 года. Об этом сообщают американские СМИ. Политик уже провёл несколько мероприятий по сбору средств для своего фонда, из которого он сможет финансировать предвыборную кампанию. При этом Трамп ранее заявлял, что мечтает о таком сопернике, как Байден, ведь он уже трижды пытался занять президентское кресло, но ни разу не смог даже стать кандидатом от Демократической партии. По мнению экспертов, Байден не способен стать серьёзным претендентом на высший государственный пост, поскольку принадлежит к той части истеблишмента, от которой американское общество уже устало. Кроме того, у бывшего вице-президента не хватит харизмы, чтобы состязаться с Трампом, полагают аналитики.

Бывший вице-президент США Джо Байден готовится вступить в борьбу за президентское кресло, сообщает американское издание Politico. Демократ принимает активное участие в партийных мероприятиях, а также проводит встречи с потенциальными спонсорами кампании 2020 года.

Так, за прошедшую неделю Байден принял участие в митингах в поддержку нескольких кандидатов в палату представителей от Демократической партии, а также в двух мероприятиях по сбору средств для своего политического фонда American Possibilities. На одном из этих собраний в городе Беверли-Хиллз присутствовали видные спонсоры демократов, в том числе гостиничный магнат Джордж Цунис и глава студии DreamWorks, бывший топ-менеджер Disney Джеффри Катценберг.

«В прошлом на праймериз у него были невероятно сильные противники... Если он решит избираться в 2020 году, то сам станет кандидатом уровня Обамы или Клинтон. Я думаю, многие решат, что его время пришло, и значительная часть страны решит, что нам нужен президент Джо Байден», — приводят слова Цуниса журналисты.

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Байден, которому в ноябре исполнится 76 лет (в 2020 году ему будет уже 78 лет, что сделает его старше Трампа и Рейгана — самых пожилых президентов, избранных в США), участвовал в трёх президентских кампаниях как кандидат от демократов: в 1984, 1988 и 2008 годах. Все праймериз в ходе этих выборных циклов он проиграл.

Так, на президентских демократических праймериз 2008 года Барак Обама набрал 53% голосов делегатов-выборщиков, а Хиллари Клинтон — 46%. Байден же выбыл из гонки после того, как получил менее 1% голосов на съезде партии в Айове.

Несмотря на это, многие функционеры Демократической партии полагают, что Байден является единственным перспективным кандидатом, который сможет противостоять Трампу в 2020 году.

«Он — наша главная надежда на победу. Он точно начнёт гонку с серьёзным отрывом от остальных кандидатов», — приводит Politico слова Ричарда Харпутлиана, бывшего председателя Демократической партии в Южной Каролине.

Повторение пройденного

Кандидатура Байдена является лишь новой вариацией стратегии американского истеблишмента, которая была испробована с выдвижением Хиллари Клинтон, пояснил RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Это повторение прошлого. Американский народ это уже проходил и понимает, что политика Байдена — это политика истеблишмента. К тому же, если выражаться дипломатично, он уже мужчина в возрасте, и у него отсутствуют качества харизматика, в отличие от Трампа. Президент — это должность особая. Для неё нужен целый ряд качеств и свойств, отличающихся от тех, что нужны вице-президенту или госсекретарю. Нужна харизма лидера страны, это пост совершенно иного порядка», — заявил политолог в разговоре с RT.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки», — заявил Трамп в интервью CBS News

Reuters

© Yuri Gripas

Байден не соответствует критериям такой личности, считает Константин Блохин. Очевидно, что возраст и принадлежность к администрации Барака Обамы не придадут ему популярности среди широких масс избирателей, добавил эксперт.

«Время Байдена, Хиллари, Берни Сандерса прошло. Очевидно, что Америка расколота, но пока ещё не появился лидер, который на самом деле может бросить вызов Трампу», — уверен Блохин.

Побить Байдена

Однако сам Дональд Трамп не сильно переживает из-за президентских амбиций Байдена и даже заявил, что мечтает о таком сопернике на предстоящих выборах.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — сказал Трамп в интервью CBS News.

Стоит отметить, что на праймериз по отбору кандидатуры вице-президента в 2008 году Джо Байден получил всего 1,41% голосов делегатов партии — меньше, чем Хиллари Клинтон, которую правой рукой Барака Обамы хотели видеть 3,18% демократов. Номинальную победу тогда одержал Реймонд Стеббинс, юрист и политический активист. Впрочем, результаты голосования не были учтены при выборе Обамой кандидата.

По словам действующего американского лидера, в настоящий момент список претендентов на выдвижение кандидатуры на выборах 2020 года включает семь-восемь человек и он «готов участвовать в гонке с любым из них».

«Байден сам по себе ничего не добился. Обама взял его под крыло, сделал его вице-президентом. Но вы посмотрите на его успехи: когда он три раза пытался избираться, он не преодолевал уровня даже в 1% голосов», — напомнил Трамп.

Помимо телевизионных интервью, Трамп вновь использовал Twitter, чтобы раскритиковать своего политического оппонента.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

«Безумный Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. В действительности он слаб — как психически, так и физически. И всё же он второй раз угрожает мне физическим нападением. Он меня не знает, но он бы у меня упал быстро и сильно, всё время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!» — написал Трамп весной этого года на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее Байден отметил, что избил бы Трампа, будь они в старшей школе. Так бывший вице-президент прокомментировал заявления Трампа в отношении женщин.

Желания и возможности

Однако слабые показатели Байдена как самостоятельного кандидата не подорвали веру демократов в него даже в 2016 году. Тогда многие функционеры Демпартии считали Хиллари Клинтон неудачным выбором для противостояния популистской программе Дональда Трампа, но предотвратить её номинацию не смогли.

Так, в своей книге о тех событиях бывший руководитель национального комитета Демократической партии Донна Бразил утверждает, что штаб Клинтон фактически взял нацкомитет (а значит, и все действия по выбору кандидата) под свой полный контроль ещё за год до начала предвыборных мероприятий.

По словам бывшего вице-президента, он имеет достаточно оснований полагать, что обошёл бы Дональда Трампа в президентской гонке, если бы Демократическая партия выдвинула его

Reuters

Сама Бразил заявляет, что, заняв пост председателя, пыталась исправить ситуацию путём замены Клинтон на Байдена. Такое решение она была готова принять после того, как Клинтон упала в обморок на памятных мероприятиях в день терактов 11 сентября.

«Снова и снова я думала о Джо Байдене. Но, несмотря на все мои страхи и опасения по поводу выборов и Хиллари как кандидата, в итоге я не довела план по её замене до логического конца», — приводит отрывок из книги Донны Бразил газета The New York Times.

Многие американские политологи тогда отмечали, что именно скандальная популярность Клинтон привела к поражению демократов на выборах 2016 года. Ряд экспертов считали, что если бы ведущим кандидатом от партии стал вице-президент Байден или глава Госдепа Джон Керри, то Трампу не удалось бы одержать победу.

Идеологический разрыв

Между истеблишментом Демократической партии и широкими массами, которые её поддерживают, существует очень большой разрыв, пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT.

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«Истеблишмент ведёт себя очень элитарно, а широкие массы, безусловно, поддерживают более левую политику. На этой волне Обама в своё время выиграл у Клинтон, но его тогда поддерживала часть истеблишмента. Берни Сандерс, которого они поддерживали, однозначно выиграл бы у Клинтон, если бы всё было по-честному», — считает эксперт.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс был одним из самых перспективных противников Хиллари Клинтон на демократических праймериз в 2016 году. Однако впоследствии, после утечек в интернет переписки руководства национального комитета Демпартии, выяснилось, что штаб бывшей первой леди оказывал активное давление на делегатов и функционеров партии, чтобы номинация досталась именно ей.

По мнению Брутера, Обама все восемь лет был президентом — «хромой уткой», его не понимала даже администрация, и он существовал отдельно от неё, тогда как «на земле» страной руководили совершенно другие люди.

«Клинтон же вообще не смогла реализовать явный 11-метровый удар, выходя на выборы с большим преимуществом против Трампа и при этом проиграв. Можно найти каких угодно российских хакеров, но она проиграла сама в ситуации, когда любой другой кандидат бы не проиграл», — утверждает эксперт.

Для Трампа наличие такого кандидата, как Джо Байден, — это большой плюс, пояснил Брутер.

«Это кандидат, который не может соперничать с ним на личностном уровне, а это очень важно. Трамп обладает большой харизмой, тогда как у Байдена её нет совсем. Это очень серьёзное преимущество. Если уж ты вступил в схватку с такой личностью, ты должен из себя что-то представлять», — отметил политолог.

По словам Брутера, Трамп разговаривает со своими избирателями на одном языке — последовательно и грубо.

«Это меньшинство, видя Трампа во главе страны, теперь понимает свою силу... Они проголосовали за политику создания рабочих мест, импортозамещения и за политику прагматичной националистической экономики, тогда как круги, которые продвигают Байдена, совершенно не заинтересованы в том, чтобы в Детройте или Чикаго создавались новые рабочие места», — заключил эксперт.