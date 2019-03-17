«Мог бы баллотироваться»: как Джо Байдена записали в «кандидаты» на пост президента США из-за оговорки

Бывший вице-президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр, заявил, что у него «самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в президенты США». Он тут же поправил себя — «среди всех, кто мог бы баллотироваться». Однако демократы восприняли это как намёк на планы Байдена принять участие в выборах 2020 года. Если Байден действительно станет участником президентской гонки, это будет уже его четвёртая попытка возглавить Соединённые Штаты. В предыдущие разы он не проходил дальше внутрипартийного этапа — праймериз.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, входивший в состав администрации Барака Обамы, намекнул на своё участие в предстоящей президентской кампании 2020 года. 76-летний политик выступал на мероприятии в штате Делавэр, целью которого был сбор средств для Демократической партии.

«Меня критикуют новые левые. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в президенты Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — сказал Байден.

Оговорка, допущенная 76-летним политиком, вызвала гул одобрения среди присутствующих, которые в течение всего его выступления призывали Байдена баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

“I have the most progressive record for anybody running.”



Former Vice Pres. Joe Biden defends his record at the Delaware Democratic Party. https://t.co/3ZDmiPaR6ppic.twitter.com/LZuhF1EtyH — ABC News (@ABC) 17 марта 2019 г.

Другие спикеры, принимавшие участие в мероприятии, отметили, что бывшему вице-президенту стоит побороться за пост главы государства. Так, сенатор Крис Кунс выразил уверенность, что «через 598 дней» Америка обретёт нового лидера. В свою очередь, губернатор штата Делавэр Джон Карни добавил, что Байден «выглядит так, будто готов к бою».

«По моему скромному мнению, мы никогда не нуждались в Джо Байдене больше, чем сейчас», — сказал он.

Также по теме Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о намерении участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2020 году....

Добавим, что Байден не впервые намекает на своё возможное участие в предвыборной гонке. В декабре 2018 года он называл себя наиболее подходящей кандидатурой на пост главы государства, а в конце февраля отмечал, что вопрос о необходимости баллотироваться в президенты находится «на финальном этапе» обсуждения с семьёй.

«Для меня было бы величайшей честью стать президентом Соединённых Штатов», — подчёркивал бывший вице-президент во время выступления в Делавэрском университете 26 февраля.

Как сообщает американский телеканал CNN, Байден сообщил своим друзьям, что он «почти полностью уверен» в том, что примет участие в предвыборной гонке. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в апреле.

Согласно результатам опроса Университета Монмута, опубликованного 11 марта, Байден имеет наилучший рейтинг среди всех возможных кандидатов-демократов. Его готовы поддержать 28% опрошенных. Берни Сандерс, его ближайший конкурент, набрал 25%.

Если 76-летний политик выдвинет свою кандидатуру, это станет уже четвёртой его попыткой занять президентское кресло. Он участвовал в выборах 1984, 1988 и 2008 годов, но каждых раз проигрывал ещё на праймериз — внутрипартийном этапе. На это обратил внимание и действующий президент США Дональд Трамп.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не получал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — говорил он в интервью телеканалу CBS News в 2018 году.

Сторонник демократов с раритетным значком, призывающим поддержать сенатора от штата Делавэр Джо Байдена в ходе президентской кампании 1988 года

globallookpress.com

© Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com

Вдобавок бывший американский вице-президент может стать ещё одним кандидатом преклонного возраста в избирательной кампании 2020 года. Ранее о своём участии объявили 77-летний Берни Сандерс и 69-летняя Элизабет Уоррен.

Впрочем, стоит отметить, что очень многие высокопоставленные американские политики уже немолоды. Дональду Трампу уже 72 года, спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси — 78, временному председателю Чаку Грассли — 85, а лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнеллу — 77 лет.

Из этого списка немного выделяются 59-летний вице-президент Майк Пенс и 55-летний глава Госдепа Майк Помпео.

«Политическая система США в кризисе»

Как считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, политическая система Соединённых Штатов переживает период стагнации.

«Видно, что Соединённые Штаты подошли к некоему рубежу. Это показатель кризиса политической системы в США, генерирования новых кадров не происходит. Сейчас ни в одной из партий нет сильных новых личностей, которые могли бы побороться за политический олимп. Поэтому эксцентричность Трампа для рядового американца уместнее, чем повторение прошлого», — заметил собеседник RT.

При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал возрастных кандидатов «бичом Америки и президентских выборов».

«Да, эти люди обладают необходимым авторитетом и известностью, но, как правило, по достижении определённого возраста и в случае попадания на президентский пост их тут же начинают обвинять в деменции, неспособности справляться с президентскими обязанностями и так далее. Это некая политическая ловушка, в которую США, видимо, обречены попадать раз за разом, если будут продвигать возрастных кандидатов», — подчеркнул политолог.

При этом эксперт отметил, что Байден, возможно, не намеревается всерьёз сражаться за президентское кресло, но пытается обеспечить себе «хороший пост» при новой администрации.

«Байден, может, и не собирается идти на президентские выборы, но снятие его кандидатуры или его поддержка в нужный момент могут оказать неплохую помощь другим участникам президентской гонки, а ему — помочь в получении какого-нибудь хорошего государственного поста в будущем. Всем известно, что американские президенты щедро благодарят тех, кто поддержал их в ходе президентской кампании. Это, конечно, коррупция, но у них она называется благодарностью и лоббизмом», — указал Мухин в беседе с RT.