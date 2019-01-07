«США не готовы к ещё одному Обаме»: кого демократы намерены выставить против Трампа на выборах 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден готовится вступить в президентскую гонку и считает себя единственным представителем демократов, который может противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году. Об этом пишет издание The New York Times. Однако кандидатура Байдена, несмотря на его внушительный финансовый и партийный ресурс, не устраивает часть демократов. Они хотят видеть на посту президента политика левого толка, такого как сенатор Элизабет Уоррен, которая уже заявила о своём намерении участвовать в грядущей кампании. Политологи считают, что партии необходимо выбрать общего, компромиссного кандидата, которым может быть в том числе и медийная персона.

Несмотря на то что до новых выборов президента США остаётся ещё почти два года, в стане Демократической партии уже есть целый ряд политиков, которые готовы бросить вызов Дональду Трампу на предстоящем голосовании. Бывший вице-президент Джо Байден считает, что именно он достоин стать кандидатом от демократов, пишет газета The New York Times.

По словам соратников Байдена, он может уже в ближайшее время заявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру, так как уверен, что остальные политики-демократы не справятся с задачей.

«У него больше всего шансов победить Трампа, тут нет никаких сомнений. По шкале от 1 до 10 его можно оценивать на 12», — приводит газета слова давнего сподвижника Байдена Тома Карпера, сенатора от штата Делавэр.

Согласно опросу, проведённому телеканалом CNN в середине декабря, кандидатуру бывшего вице-президента готовы поддержать 30% активистов партии «ослов».

При этом функционеры Демократической партии рассказали The New York Times, что о своём решении бывшему вице-президенту нужно заявить как можно скорее, иначе он рискует потерять поддержку крупных спонсоров.

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В прошлом Байдена уже критиковали за то, что в 2015 году он слишком затянул со своим решением не принимать участие в демократических праймериз, что обмануло ожидания его сторонников, а также негативно повлияло на кампанию Хиллари Клинтон.

При этом некоторые демократические активисты и политики полагают, что Джо Байден неспособен ответить на вызовы времени.

«В 2020 году центризм в стиле Байдена станет токсичным видом политики, и с этим нельзя будет выиграть праймериз Демократической партии», — приводит NYT слова публициста-демократа Валида Шахида.

Радикальная политика администрации Трампа требует зеркального ответа со стороны демократов, считают молодые участники Демпартии. С их точки зрения, Байден является политиком центристского толка.

«Сейчас сложилась такая ситуация, когда в Белом доме находится драчливый расист и просто неуравновешенный человек. Такой вызов не сможет принять кандидат, который будет просто говорить о примирении», — отметила в беседе с The New York Times конгрессмен Прамила Джайапал, поддержавшая на праймериз в 2016 году Берни Сандерса — демократа с левым уклоном.

Несмотря на расхождение относительно кандидатуры Байдена между представителями демократического истеблишмента и более молодыми левоориентированными политиками, действующий президент США неоднократно заявлял, что такой противник, как Джо Байден, ему подходит.

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более 1% поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — заявлял Трамп в 2018 году в интервью телеканалу CBS News.

Байден выдвигал свою кандидатуру в трёх президентских кампаниях от демократов — в 1984, 1988 и 2008 годах. Все праймериз в ходе этих выборных циклов он проиграл.

«Покахонтас» на тропе выборов

Пока Джо Байден собирается с мыслями, о своих планах вступить в предвыборную гонку уже заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен — последовательный политический оппонент Дональда Трампа. Уоррен весьма популярна среди молодых избирателей, формирующих запрос на социал-демократические и левые идеи.

Элизабет Уоррен проводит встречу с избирателями в штате Айова

Reuters

© Brian Snyder

Как и бывший вице-президент Байден, сенатор становилась объектом острой критики со стороны Трампа. Так, он публично припоминал Уоррен некоторые сомнительные детали её биографии: в бытность преподавателем юриспруденции в Гарварде она записала себя в этнические меньшинства, за что получала различные привилегии. Раскрывшийся подлог впоследствии стоил ей места в верхней палате парламента в 2012 году. За эти махинации Трамп окрестил её «Покахонтас».

В последний день прошлого года Элизабет Уоррен заявила, что планирует выдвинуться кандидатом от демократов на выборах президента в 2020 году. А спустя несколько дней она начала свою президентскую кампанию, зарегистрировавшись как кандидат в штате Айова, где её встретили многочисленные единомышленники.

«Мне нужен очень сильный демократ, который бросит вызов Трампу в президентской гонке. Я хочу, чтобы этот кошмар закончился. Мы сошли с правильного пути как страна и должны вернуться обратно», — приводит издание Politico слова одной из сторонниц Уоррен, присутствовавшей на митинге в Айове.

Аналитики отмечают, что, начав свою кампанию в Айове, Уоррен выбрала план действий, прямо противоположный кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, которая проигнорировала множество сельских и промышленных округов так называемого Среднего Запада.

«Обычно демократические кампании стартуют в более крупных регионах, где уже привыкли голосовать за партию. Но первые шаги Уоррен говорят о том, что она прекрасно понимает: для победы в 2020 году демократам нужно показывать хорошие результаты в сельских штатах и регионах по всей стране. В Висконсине, центральной Пенсильвании, Мичигане и так далее. Это депрессивные регионы, которые плодят сторонников Трампа, и она считает, что может также добиться там успеха на волне популизма», — отметил в беседе с Politico политолог Дэвид Йепсен.

«Не самый удачный кандидат»

Однако, как подчеркнул в интервью RT политолог Александр Асафов, левым и социал-демократическим настроениям, которые воплощает Элизабет Уоррен, сейчас подвержено только самое активное ядро партии, поэтому слишком прислушиваться к его мнению руководство демократов не будет.

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«Средний американец отнюдь никуда не левеет, он радуется переменам при Трампе, судя по его рейтингу, и голосованием за него он реализовал свою ненависть к Обаме как к выразителю левых идей... Америка не готова к ещё одному Обаме», — подчеркнул Асафов в беседе с RT.

Он считает, что, несмотря на успехи в конгрессе молодых политиков левого толка, будущий президент должен соответствовать запросу демократического истеблишмента.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, в борьбе против Трампа шанс будет только у кандидата, которого поддержат и партийная элита, и левоориентированное большинство избирателей.

«Байден — самый сильный кандидат по ресурсному обеспечению, но он не будет пользоваться поддержкой молодёжи и той части электората, которая хочет видеть на первых ролях социал-демократов. Если истеблишмент договорится с левым крылом в лице условных Берни Сандерса и Элизабет Уоррен и они будут агитировать за Байдена перед своими избирателями, тогда шанс у него есть. Кандидат должен быть общий», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

Однако, как отмечает эксперт, Джо Байден не является самым удачным кандидатом даже с учётом своего внушительного партийного и финансового ресурса.

«Он уже проявил себя как вице-президент в администрации Обамы. За восемь лет его работы американцы так и не поняли, куда он собирается вести страну. Это кандидат «Обама 2.0», а те годы, которые он находился у власти, многие считают застойными», — отметил политолог.

Александр Асафов также полагает, что если Байден вступит в гонку с Трампом, победу одержит действующий президент.

«У него есть шансы, если он будет ассоциировать себя со старыми популярными демократами в духе Джимми Картера», — рассказал политолог в беседе с RT.



Для победы демократам нужен «анти-Трамп», считает Асафов. По его словам, такой человек должен быть медийным и напрямую общаться с массовым электоратом.

«Избиратели не хотят разбираться с левыми запросами о лишении кого-либо привилегий, интерсекциональном подавлении и прочем. Он должен соответствовать общему запросу. В августе шли разговоры, что таким кандидатом могла бы стать телеведущая Опра Уинфри. Конечно, она посмеялась над этим предложением, но демократам нужно думать именно в этом направлении», — заключил эксперт.