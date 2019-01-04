«Градус ненависти»: в конгрессе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен, член Демократической партии Брэд Шерман внёс на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. По его мнению, такая мера пойдёт на благо всей страны. Между тем спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси считает инициативу преждевременной. Она полагает, что демократам следует дождаться итогов расследования спецпрокурора США «о связях» Трампа с Москвой. Как заявили RT опрошенные эксперты, оппоненты Трампа стараются поддержать «градус ненависти» — негативный информационный фон вокруг персоны президента США. Аналитики подчеркнули, что эта резолюция не приведёт к реальным мерам, поскольку оснований для импичмента Трампа демократы представить не могут.

Член палаты представителей от Демократической партии Брэд Шерман выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу в первый день работы нового, 116-го созыва конгресса. Об этом политик сообщил в своём Twitter.

Today, I reintroduced Articles of #Impeachment against @realDonaldTrump with @RepAlGreen. I have not changed the text from the Articles I first introduced in July 2017. pic.twitter.com/LUkI6pyWiX — Rep. Brad Sherman (@BradSherman) 3 января 2019 г.

О своём намерении представить документ в палате представителей Шерман заявил изданию Los Angeles Times в четверг, 3 января.

«Нет причин, по которым конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект. Каждый день Дональд Трамп демонстрирует, что его уход из Белого дома станет благом для страны», — заявил Шерман.

В документе автор указывает на различные нарушения со стороны главы Белого дома. Шерман полагает, что Трамп должен понести ответственность за препятствование правосудию, в том числе в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

Конгрессмен Шерман ранее уже призывал объявить импичмент 45-му президенту США. Ещё в июле 2017 года, когда большинство в палате представителей принадлежало Республиканской партии, вместе с другим конгрессменом-демократом Элом Грином он вынес на рассмотрение соответствующий документ. Тогда инициатива не получила должной поддержки в нижней палате конгресса США, за неё проголосовали порядка 60 демократов.

Между тем член Демократической партии Нэнси Пелоси, которую 3 января вновь избрали спикером палаты представителей США (она председательствовала в нижней палате американского конгресса в 2007—2011 годах), считает, что Шерман торопит события. По её мнению, решение о выдвижении импичмента Трампу должно основываться на фактах. В этой связи политик указала на завершение расследования офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Congratulations @NancyPelosi, just elected as Speaker of the House for the 116th Congress! pic.twitter.com/u21UJdfN0O — House Democrats (@HouseDemocrats) 3 января 2019 г.

«Мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт с отчётом Мюллера, — сказала Пелоси. — Мы не должны объявлять импичмент по политическим причинам, но и не должны избегать его по политическим причинам. Так что нам просто нужно увидеть, что из этого выйдет».

В свою очередь, советник президента США Келлиэнн Конуэй подчеркнула, что глава Белого дома не обеспокоен вопросом импичмента. Она также выразила сожаление, что спикер палаты представителей заявляет о неких обвинениях и вотуме недоверия в то время, как сам Трамп говорит «о безопасности границ и инфраструктуре».

Президент США Дональд Трамп

© James Lawler Duggan

«Максимально трепать нервы»

Значительная часть демократов ставит своей основной целью поиски повода для выдвижения импичмента Дональду Трампу, отмечает политолог Александр Асафов.

«Шерман торопится, потому что сейчас очевидных и законных оснований для приведения Трампа к импичменту нет. Последняя серьёзная надежда демократов, помимо десятка различных спекулятивных поводов, — окончание расследования Мюллера и его результаты, которые должны связать — так или иначе — Трампа или его сотрудников с Россией», — подчеркнул Асафов в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что на Трампа уже более полутора лет работает отдельная команда юристов, которые занимаются просчётом вариантов относительно выдвижения ему импичмента и разрабатывают стратегию, как противостоять этому.

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«Трамп прекрасно осознаёт эти перспективы и понимает, что любой повод, хоть сколько-то похожий на пригодный для импичмента, будет использован. Поэтому на него работает большой офис юристов. Шерман спешит, поскольку расследование Роберта Мюллера хоть и подходит к концу, но ещё не завершилось. Заявление преждевременно, но позволяет поддерживать градус ненависти к Трампу на должном уровне», — подчеркнул политолог.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что замысел демократов заключается в том, чтобы затруднить положение Трампа перед началом президентской гонки. При этом демократы, по мнению аналитика, постараются создать максимально комфортные и благоприятные условия для своих вероятных кандидатов, хотя ещё не скоро станет ясно, кто будет претендентом на пост главы государства от их партии.

«Совершенно не важно, какой итог будет у этого заявления конгрессмена. Не имеет значения, случится ли импичмент на самом деле или же это будет растянутый по времени процесс. Всё равно, по мере запуска (предвыборной кампании. — RT) Трампу будут максимально трепать нервы и затруднять попытки выдвижения. Это технологическое усилие, которое не имеет отношения ни к большой политике, ни к геополитическим раскладам», — пояснил Мухин в беседе с RT.