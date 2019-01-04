«Градус ненависти»: в конгрессе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу
- Reuters
- © Jim Bourg
Член палаты представителей от Демократической партии Брэд Шерман выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу в первый день работы нового, 116-го созыва конгресса. Об этом политик сообщил в своём Twitter.
Today, I reintroduced Articles of #Impeachment against @realDonaldTrump with @RepAlGreen. I have not changed the text from the Articles I first introduced in July 2017. pic.twitter.com/LUkI6pyWiX— Rep. Brad Sherman (@BradSherman) 3 января 2019 г.
О своём намерении представить документ в палате представителей Шерман заявил изданию Los Angeles Times в четверг, 3 января.
«Нет причин, по которым конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект. Каждый день Дональд Трамп демонстрирует, что его уход из Белого дома станет благом для страны», — заявил Шерман.
В документе автор указывает на различные нарушения со стороны главы Белого дома. Шерман полагает, что Трамп должен понести ответственность за препятствование правосудию, в том числе в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.
Конгрессмен Шерман ранее уже призывал объявить импичмент 45-му президенту США. Ещё в июле 2017 года, когда большинство в палате представителей принадлежало Республиканской партии, вместе с другим конгрессменом-демократом Элом Грином он вынес на рассмотрение соответствующий документ. Тогда инициатива не получила должной поддержки в нижней палате конгресса США, за неё проголосовали порядка 60 демократов.
Между тем член Демократической партии Нэнси Пелоси, которую 3 января вновь избрали спикером палаты представителей США (она председательствовала в нижней палате американского конгресса в 2007—2011 годах), считает, что Шерман торопит события. По её мнению, решение о выдвижении импичмента Трампу должно основываться на фактах. В этой связи политик указала на завершение расследования офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.
Congratulations @NancyPelosi, just elected as Speaker of the House for the 116th Congress! pic.twitter.com/u21UJdfN0O— House Democrats (@HouseDemocrats) 3 января 2019 г.
«Мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт с отчётом Мюллера, — сказала Пелоси. — Мы не должны объявлять импичмент по политическим причинам, но и не должны избегать его по политическим причинам. Так что нам просто нужно увидеть, что из этого выйдет».
В свою очередь, советник президента США Келлиэнн Конуэй подчеркнула, что глава Белого дома не обеспокоен вопросом импичмента. Она также выразила сожаление, что спикер палаты представителей заявляет о неких обвинениях и вотуме недоверия в то время, как сам Трамп говорит «о безопасности границ и инфраструктуре».
- Президент США Дональд Трамп
- © James Lawler Duggan
«Максимально трепать нервы»
Значительная часть демократов ставит своей основной целью поиски повода для выдвижения импичмента Дональду Трампу, отмечает политолог Александр Асафов.
«Шерман торопится, потому что сейчас очевидных и законных оснований для приведения Трампа к импичменту нет. Последняя серьёзная надежда демократов, помимо десятка различных спекулятивных поводов, — окончание расследования Мюллера и его результаты, которые должны связать — так или иначе — Трампа или его сотрудников с Россией», — подчеркнул Асафов в беседе с RT.
Эксперт также отметил, что на Трампа уже более полутора лет работает отдельная команда юристов, которые занимаются просчётом вариантов относительно выдвижения ему импичмента и разрабатывают стратегию, как противостоять этому.
«Трамп прекрасно осознаёт эти перспективы и понимает, что любой повод, хоть сколько-то похожий на пригодный для импичмента, будет использован. Поэтому на него работает большой офис юристов. Шерман спешит, поскольку расследование Роберта Мюллера хоть и подходит к концу, но ещё не завершилось. Заявление преждевременно, но позволяет поддерживать градус ненависти к Трампу на должном уровне», — подчеркнул политолог.
В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что замысел демократов заключается в том, чтобы затруднить положение Трампа перед началом президентской гонки. При этом демократы, по мнению аналитика, постараются создать максимально комфортные и благоприятные условия для своих вероятных кандидатов, хотя ещё не скоро станет ясно, кто будет претендентом на пост главы государства от их партии.
«Совершенно не важно, какой итог будет у этого заявления конгрессмена. Не имеет значения, случится ли импичмент на самом деле или же это будет растянутый по времени процесс. Всё равно, по мере запуска (предвыборной кампании. — RT) Трампу будут максимально трепать нервы и затруднять попытки выдвижения. Это технологическое усилие, которое не имеет отношения ни к большой политике, ни к геополитическим раскладам», — пояснил Мухин в беседе с RT.
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