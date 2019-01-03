В конгрессе США намерены выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

Член палаты представителей США Брэд Шерман намерен выдвинуть резолюцию об импичменте американского президента Дональда Трампа в первый же день работы конгресса нового созыва.

«Нет причин, по которым конгресс не рассмотрел бы (резолюцию. — RT). Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома стал бы благом для страны», — цитирует конгрессмена Los Angeles Times.

В декабре телеканал CNN сообщал, что Трамп опасается возможности объявления ему импичмента после перехода палаты представителей под контроль демократов.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа, который заявил, что если ему объявят импичмент, то это приведёт к негативным последствиям для экономики.