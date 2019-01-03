Эксперт оценил намерение конгрессмена по резолюции об импичменте Трампа

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT заявление американского конгрессмена Брэда Шермана о том, что он намерен внести в палату представителей резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа.

«Дело в том, что перманентные угрозы импичмента Трампа, по замыслу демократов, затрудняют его выдвижение на второй президентский срок, о планах на который он уже заявил. В процессе импичмента демократы будут пытаться создавать максимально комфортные условия для своих кандидатов. Пока, правда, непонятно, кто от них идёт, но борьба внутри партии уже началась. Для того чтобы эти условия обеспечить, и задуман такой тривиальный ход», — считает эксперт.

По его словам, «совершенно неважно, какой итог будет у этого заявления конгрессмена».

«Не имеет значения, случится импичмент на самом деле или же это будет растянутый по времени процесс. Всё равно по мере запуска Трампу будут максимально трепать нервы и затруднять попытки выдвижения. Это технологическое усилие, которое не имеет отношения ни к большой политике, ни к геополитическим раскладам», — заключил Мухин.

Ранее член палаты представителей США Брэд Шерман заявил о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа в первый же день работы конгресса нового созыва.