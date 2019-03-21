«Не могут повлиять на положение дел»: в России прокомментировали введённые Украиной санкции

Украина ввела санкции против 294 юридических и почти 850 физических лиц из России. Новые меры связаны с инцидентом в Керченском проливе, строительством Крымского моста и помощью в подготовке выборов в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Кроме того, в подписанном президентом страны Петром Порошенко документе фигурируют и иностранные граждане, в том числе из Западной Европы. В парламенте РФ отметили: глава соседнего государства осознаёт, что почти наверняка не сможет пойти на второй срок после выборов 31 марта, и потому стремится напоследок ещё больше ухудшить отношения с Москвой. А в Крыму напомнили, что российская сторона оставляет за собой право ввести зеркальные меры. В то же время никакие ограничения со стороны Киева не смогут повлиять на жизнь полуострова, считают в регионе.

Украина ввела персональные санкции против россиян, участвовавших в строительстве Крымского моста, отражавших украинскую провокацию в Керченском проливе и помогавших в проведении выборов в самопровозглашённых ДНР и ЛНР в ноябре прошлого года. Список из 294 юридических и 848 физических лиц подготовил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), затем его утвердил указом президент Пётр Порошенко.

«Санкционные списки включают в себя физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив, причастных к вооружённому нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному задержанию украинских моряков», — говорится на сайте организации.

Помимо этого, были введены персональные ограничения и против граждан других государств — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Абхазии, Южной Осетии и прочих. Согласно указу Порошенко, эти меры вызваны тем, что иностранцы были наблюдателями на выборах в ДНР и ЛНР.

Напомним, в ноябре прошлого года три украинских военных корабля незаконно пересекли морскую границу России в районе Керченского пролива. Так как они не отвечали на запросы погранслужбы ФСБ, против них была применена сила: 22 моряка и двое сотрудников СБУ были задержаны, корабли арестованы.

В ходе обысков стало известно, что экипажи знали о нарушении ими существовавших правил прохода через Керченский пролив и делали это намеренно. В связи с этим в России произошедшее охарактеризовали как провокацию. В отношении моряков ведётся следствие.

«До выборов осталось 10 дней»

В России считают, что введение новых санкций связано с идущей на Украине предвыборной кампанией — 31 марта граждане страны выберут нового главу государства.

«До выборов осталось 10 дней, по всем социологическим опросам Порошенко не может претендовать на первое место. Поэтому каждое его действие сегодня, каждый шаг и высказывание продиктовано желанием остаться президентом Украины ещё на пять лет», — сказал RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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Согласно последним опросам общественного мнения, почти половина украинцев не готова отдать свои голоса за Порошенко. В качестве своего кандидата действующего президента выбрали 17%, что ставит его на третье место после шоумена Владимира Зеленского (24,9%) и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (18%).

И именно из-за осознания, что шансов на победу практически нет, Порошенко стремится максимально испортить отношения с Россией, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Думаю, это антироссийские конвульсии Порошенко. Он понимает, что дальше уже может не руководить Украиной, но напоследок надо сделать ещё что-то плохое для России», — сказал он RT.

«Если оценивать деятельность Порошенко на посту президента Украины, его главная черта — это выраженная антироссийская риторика. Он практически пять лет делал всё для того, чтобы уничтожить русский, российский дух на Украине во всех сферах, в том числе в экономике и политике», — подчеркнул сенатор.

В то же время неконструктивная позиция по отношению к России стала причиной тех экономических и социальных проблем, которые есть на Украине, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Я бы призвал Киев и самого Порошенко поаккуратнее играться с этими санкциями. Они уже знают, что на любые ограничительные меры со стороны России следует как минимум зеркальный ответ… Мы понимаем, что украинские санкции вообще не могут повлиять на положение дел. Любые рычаги давления на Крым сняты», — отметил он в беседе RT.

Крымский мост через Керченский пролив

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«Киевский режим зашёл слишком далеко»

Украина систематически вводит ограничительные меры против России с начала 2014 года. До публикации сведений о нынешних санкциях от 20 марта в последний раз аналогичные шаги в Киеве предприняли 26 декабря 2018 года.

Тогда СНБО Украины поддержал решение о введении новых ограничений в отношении России. Меры приняли в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

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В дополнение к этому санкции ввели против организаторов выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках, а также в отношении военных и судей, которые имеют отношение к ситуации с задержанием украинских моряков после провокации в Керченском проливе.

До этого значимое продление украинских санкции против России состоялось в мае 2018 года. Инициаторы также связали комплекс этих мер с «российской агрессией против Украины» и подготовкой к проведению «незаконного голосования в оккупированном Крыму».

Также были введены санкции в отношении лиц, которые якобы причастны к «информационной и киберагрессии» против Украины, а также к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России».

Россия вводит зеркальные меры против Украины. Так, в ноябре прошлого года, комментируя ввод ответных санкций против украинцев и компаний на Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва до последнего пыталась избежать введения ограничительных мер.