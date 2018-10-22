«В связи с недружественными действиями»: Путин подписал указ об экономических мерах в ответ на санкции Украины

В России вступил в силу Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Документ подписал президент Владимир Путин. Глава государства поручил разработать рестрикции и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц. При этом Москва готова отказаться от контрсанкций в случае отмены антироссийских финансовых ограничений. В Госдуме считают, что такой шаг — вынужденный ответ на политику Киева, который не затронет простых граждан.

В понедельник, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Документ вступает в силу со дня подписания.

Глава государства поручил кабинету министров составить список украинских структур и персоналий, которые должны подпадать под российские ограничения, а также разработать рестрикции в отношении них.

«Правительству РФ определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При этом президентский указ может быть отменён в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Киевом в отношении российских граждан и юридических лиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные ответные действия, подчёркивал, что Москва будет исходить из принципов взаимности и национальных интересов.

«Мы исходим из принципов взаимности — это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», — подчеркнул он.

В конце сентября Украина ввела санкции в отношении ряда российских компаний, которые заключили контракты с предприятиями транспортной сферы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В частности, речь идёт об АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер».

Кроме того, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подготовило предложения по рестрикциям в отношении предприятий, связанных с производством химической продукции в Крыму и её реализацией.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России, синхронизировав их со списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля. Всего в расширенном списке находится 1228 физических и 468 юридических лиц.

Наряду с этим заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев призвал Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за её действия именно в Азовском море. Напомним, что по мнению Порошенко, целью Москвы якобы является оккупация этой акватории.

«Надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей», — цитирует Елисеева «Укринформ».

По его мнению, меры ЕС против российских предприятий за строительство Крымского моста были «слабыми и недостаточными».

«Москва приняла вынужденные меры»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал подписание президентом РФ указа о применении специальных экономических мер вынужденным ответным шагом на агрессивную антироссийскую политику Киева.

«Документ — это удар по украинскому бизнесу, который слился с действующим киевским режимом. Не по простым гражданам — хочу подчеркнуть это особо. Украинцы в большинстве своём выступают за нормальные добрососедские отношения с Россией», — пояснил Белик в разговоре с RT.

По его словам, ответные рестрикции «будут вводиться точечно, чтобы от их действий не страдали простые люди».

Подписанный Владимиром Путиным указ прямо рекомендует украинским властям «перестать играть в санкционные игры», заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Он уверен, что ограничения не будут носить формальный характер.

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«Специальные экономические меры, которые согласно указу президента поручено разработать правительству, создадут серьёзные проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под эти меры», — цитирует сенатора РИА Новости.

Как считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российские власти до последнего надеялись, что неадекватность действующего украинского руководства во главе с Петром Порошенко прекратится.

«Действия, которые направлены на ущемление наших компаний, продолжающих работать с украинскими партнёрами, и подвергающиеся рискам заморозки счетов и арест имущества на территории Украины, захват судна «Норд», задержание моряков... Всё это и привело к указу президента. Главная цель — прекращение содействия в пополнении украинского бюджета, который в большей степени направлен на гражданскую войну в Донбассе», — сказал Водолацкий.

Депутат также предположил, что в ближайшее время украинский лидер может ввести на Украине военное положение, чтобы сорвать выборы.

«Я думаю, что это будут дальнейшие действия. Если брать за основу сегодняшнюю ситуацию, то Порошенко никогда не отменит ограничения, потому что его «советчики» никогда не позволят ни на йоту отступить от антироссийских санкций», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.