Путин подписал указ о введении санкций из-за действий Украины

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Путин подписал указ о введении санкций из-за действий Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, российский лидер поручил правительству подготовить перечень мер и лиц, которые подпадут под санкции.

Уточняется, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.

В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.

В начале октября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев призвал ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить