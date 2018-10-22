Путин подписал указ о введении санкций из-за действий Украины
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, российский лидер поручил правительству подготовить перечень мер и лиц, которые подпадут под санкции.
Уточняется, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.
В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.
В начале октября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев призвал ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море.