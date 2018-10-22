Путин подписал указ о введении санкций из-за действий Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, российский лидер поручил правительству подготовить перечень мер и лиц, которые подпадут под санкции.

Уточняется, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.

В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.

В начале октября заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев призвал ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море.