Украина призвала ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что ЕС и НАТО должны ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море.

«Мы призываем Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за её действия именно в Азовском море», — цитирует «Укринформ» Елисеева.

По его словам, ответ со стороны ЕС на строительство Крымского моста был «слабым и недостаточным», а санкции были введены против шести компаний.

«Надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей», — добавил он.

Он также подчеркнул, что Киев рассчитывает «на помощь европейских партнёров в усилении оборонных возможностей Украины и в модернизации украинского флота».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Россия намерена «оккупировать» Азовское море.

В Государственной думе слова президента Украины назвали агонией.