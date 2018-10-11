Украина призвала ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России

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Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что ЕС и НАТО должны ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море.
Украина призвала ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России
  • Reuters

«Мы призываем Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за её действия именно в Азовском море», — цитирует «Укринформ» Елисеева.

По его словам, ответ со стороны ЕС на строительство Крымского моста был «слабым и недостаточным», а санкции были введены против шести компаний.

«Надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей», — добавил он.

Он также подчеркнул, что Киев рассчитывает «на помощь европейских партнёров в усилении оборонных возможностей Украины и в модернизации украинского флота».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Россия намерена «оккупировать» Азовское море.

В Государственной думе слова президента Украины назвали агонией

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