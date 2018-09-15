В Госдуме назвали агонией слова Порошенко о «намерении» России оккупировать Азовское море

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин раскритиковал слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россия якобы преследует цель оккупировать Азовское море.
В Госдуме назвали агонией слова Порошенко о «намерении» России оккупировать Азовское море
  • РИА Новости

По мнению депутата, в регионе именно украинская сторона совершает шаги, которые носят «провокационный и агрессивный» характер, тем самым нарушая договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«Украине нужно взглянуть на себя, насколько она «выполняет», а реально — нарушает нормы международного права, задерживая без суда и следствия различные суда, при этом не объясняя причин и чуть ли не держа в заложниках экипажи. Поэтому удивительно, что Порошенко делает такое заявление. Это просто агония в рамках кампании, которая носит предвыборный характер», — заявил RT Швыткин.

Ранее Порошенко обвинил Россию в намерении «оккупировать» Азовское море. 

По словам президента, Украина начинает дело против России в международной Постоянной палате третейского суда.

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