В Госдуме назвали агонией слова Порошенко о «намерении» России оккупировать Азовское море
- РИА Новости
По мнению депутата, в регионе именно украинская сторона совершает шаги, которые носят «провокационный и агрессивный» характер, тем самым нарушая договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива.
«Украине нужно взглянуть на себя, насколько она «выполняет», а реально — нарушает нормы международного права, задерживая без суда и следствия различные суда, при этом не объясняя причин и чуть ли не держа в заложниках экипажи. Поэтому удивительно, что Порошенко делает такое заявление. Это просто агония в рамках кампании, которая носит предвыборный характер», — заявил RT Швыткин.
Ранее Порошенко обвинил Россию в намерении «оккупировать» Азовское море.
По словам президента, Украина начинает дело против России в международной Постоянной палате третейского суда.