Порошенко обвинил Россию в намерении «оккупировать» Азовское море

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия преследует цель «оккупировать» Азовское море.

«Цель России — оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жёсткое нарушение международного права, и мы не можем это принять», — сказал он в интервью The Washington Post.

По его словам, Киев укрепляет военную группировку в регионе и начинает дело против Москвы в международной постоянной палате третейского суда.

Порошенко отметил, что у Украины есть абсолютно чёткий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия «не имеет права атаковать или останавливать суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска».

«Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент, и это санкции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили армейскую группировку на Азовском направлении.