На Украине заявили об усилении группировки войск в районе Азовского моря

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Вооружённые силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.

«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море...усилена группировка ВС, в том числе cухопутных войск, на Азовском направлении», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили о переброске бронекатеров в Азовское море.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о переброске в Азовское море бронированного катера для борьбы с досмотрами иностранных судов. 

По его словам, вся политика Порошенко выстроена на антироссийской платформе, поэтому провокации возможны.

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