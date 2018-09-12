На Украине заявили об усилении группировки войск в районе Азовского моря
«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море...усилена группировка ВС, в том числе cухопутных войск, на Азовском направлении», — говорится в сообщении в Facebook.
Ранее украинские СМИ сообщили о переброске бронекатеров в Азовское море.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о переброске в Азовское море бронированного катера для борьбы с досмотрами иностранных судов.
По его словам, вся политика Порошенко выстроена на антироссийской платформе, поэтому провокации возможны.