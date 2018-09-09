Украинские СМИ сообщили о переброске бронекатеров в Азовское море

Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию в регионе полноценной базы Военно-морских сил.

Об этом сообщает «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.

Отмечается, что в Бердянске был замечен малый бронированный катер ВМС Украины, который везли на грузовом трейлере.

В ближайшее время, по данным портала, в регион также планируют перебросить три малых артиллерийских катера.

При этом уточняется, что до конца 2018 года Украина намерена построить в Азовском море полноценную морскую базу.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампред международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН прокомментировал намерения Киева относительно Азовского моря.