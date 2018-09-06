Порошенко поручил кабмину Украины ускорить разработку морской доктрины

Президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Просил бы правительство приложить усилия для ускорения разработки морской доктрины, в которой мы бы также учли текущую ситуацию в Азовском море», — сказал Порошенко.

Кроме того, он призвал украинские МИД и Министерство юстиции внести предложения относительно юридической защиты национальных интересов Украины «в части поведения России по блокированию Азовского моря, портов и компенсации ущерба, который несут Украина и украинские моряки».

Ранее сообщалось, что Порошенко в ООН затронет тему введения санкций против России в связи с ситуацией в Азовском море.

Также крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.