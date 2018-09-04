В Совфеде оценили заявление Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.

«Воинственная риторика Климкина контрпродуктивна», — сказал сенатор.

По его словам, Россия меньше всего хочет когда бы то ни было конфликтовать со своими братьями.

«Азовское море — это внутреннее море России и Украины. И действия в нём регламентируются различными договорами, в которых прописано его использование», — добавил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море.

Также глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки к Конституции о курсе государства на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.